Від коронавірусу помер 42-річний монах Почаївської лаври

В той час, як у Києво-Печерській Лаврі спалах коронавірусу, монах Свято-Успенської Почаївської лаври помер від коронавірусу. Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

Він зазначив, що за минулу добу було зареєстровано 56 випадків коронавірусу, серед них 1 - летальний.

Таким чином, у Києві вже 551 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

"Відзначу, з випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще 2 у Києво-Печерській лаврі. А також летальний випадок, про який я сказав, - це монах Почаївської лаври, який знаходився в Києво-Печерській лаврі і був госпіталізований раніше звідти. Чоловікові було 42 роки", - наголосив Віталій Кличко.

Також він зазначив, що у понеділок було посилено карантинні заходи в лаврі.

"На території Лаври виставили 4 посади правоохоронців і фахівців лабораторного центру. Поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території. Потрапити туди можна тільки за спеціальним дозволом. Вчора ми направили медичні бригади в лавру. Медобстеження там пройшли 230 служителів лаври і 68 студентів духовної семінарії. Серед них виявили хворих. Двох госпіталізували. Один відмовився від госпіталізації", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що у вівторок заплановано відбір зразків для лабораторного дослідження ПЛР у служителів Київської духовної академії і семінарії.

Також мер Києва зазначив, що сьогодні вранці почали посилену дезінфекцію приміщень Києво-Печерської лаври, яку будуть робити кожен день, як і медогляд всіх, хто проживає на території лаври.

"Я ще раз звертаюся до киян і всіх українців. Залишайтеся вдома на Великодні свята! Не наражайте на небезпеку себе та своїх близьких! Нам не потрібен після Великодня вибух хвороби. Я переконаний: ніхто не мріє потрапити в інфекційне відділення", - зазначив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Також у відділеннях інтенсивної терапії вистачить місць лише на 3,5 тис. хворих на коронавірус.