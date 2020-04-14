В отделениях интенсивной терапии хватит мест лишь на 3,5 тыс. больных коронавирусом, - Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что на данный момент максимальное количество больных с коронавирусом, на которых рассчитаны отделения интенсивной терапии - 3,5 тыс. человек. Об этом он сообщил в ходе политического ток-шоу "Свобода слова на телеканале ICTV", передают Українськi Новини.

"Наш предел, на который мы рассчитываем и которого мы придерживаемся, - это не более 3,5 тыс. одновременного нахождения больных (коронавирусом) в отделениях интенсивной терапии, - сообщил Ляшко.

По его словам, если указанная предельная численность не будет превышена, медики смогут бороться и с коронавирусной болезнью, и в то же время спасать людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний.

Как сообщали Українськi Новини, Рада создала в госбюджете-2020 фонд борьбы с коронавирусом.

Также Верховная Рада увеличила финансирование Министерства здравоохранения в государственном бюджете на текущий год на 16,7%, или на 16,367 млрд гривен до 114,55 млрд гривен.

Тем временем в Украине 18% умерших от коронавируса не имели сопутствующих заболеваний.