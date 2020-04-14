підписатися на розсилку
26.85 27.25
29.15 29.8
˟
14 квітня 2020, вівторок, 12:06 4 Інфографіка
Суспільство 2020-04-14T13:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві вже 551 випадок коронавірусу

У Києві вже 551 випадок коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Смерть від коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У Києві кількість заражених коронавірусом досягло 551 випадку. Про це сьогодні, 14 квітня, під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За минулу добу було зареєстровано 56 випадків коронавірусу, серед них 1 - летальний.

Таким чином, у Києві вже 551 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

"Зазначу, з випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще 2 Києво-Печерської лаврі. А також летальний випадок, про який я сказав, - це чернець Почаївської лавры, що знаходився в Києво-Печерській лаврі і був госпіталізований раніше звідти. Чоловікові було 42 роки", - підкреслив Кличко.

Також він зазначив, що у понеділок було посилено карантинні заходи в лаврі.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Тим часом у відділеннях інтенсивної терапії вистачить місць лише на 3,5 тис. хворих коронавірусом.

Також Рада створила в держбюджеті-2020 фонд боротьби з коронавірусом.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Епідемія коронавірусу Смерть від коронавірусу

Ярославський разом з міською владою Харкова створю...
З початку року в Україні на коронавірус захворіли ...
В Україні за день майже 300 нових випадків коронав...
Від коронавірусу помер колишній головний рабин Ізр...
У світі майже 2 млн хворих на коронавірус. Дані на 14 квітня
Радіація не перевищує норму в Чорнобильській зоні, ні за її межами, - МВС
Новини
У перший місяць карантину квартири у новобудовах Києва здорожчали на 3,2% 13:17
Чому у платіжках за тепло і воду буде окрема плата за обслуговування лічильника 06:30
Через карантин стане менше угод оренди торгових площ, - "Українська торгова гільдія" 15:34
У цьому році місцеві проєкти можуть залишитися без державного фінансування 17:29
МОЗ дозволив частину операцій у період карантину 11:23
більше новин
У перший місяць карантину квартири у новобудовах Києва здорожчали на 3,2% 13:17
більше новин
У перший місяць карантину квартири у новобудовах Києва здорожчали на 3,2% 13:17
більше новин
Пожежа в Чорнобильській зоні поширилась на територію чотирьох лісництв
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok