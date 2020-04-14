У Києві вже 551 випадок коронавірусу

У Києві кількість заражених коронавірусом досягло 551 випадку. Про це сьогодні, 14 квітня, під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За минулу добу було зареєстровано 56 випадків коронавірусу, серед них 1 - летальний.

Таким чином, у Києві вже 551 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

"Зазначу, з випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще 2 Києво-Печерської лаврі. А також летальний випадок, про який я сказав, - це чернець Почаївської лавры, що знаходився в Києво-Печерській лаврі і був госпіталізований раніше звідти. Чоловікові було 42 роки", - підкреслив Кличко.

Також він зазначив, що у понеділок було посилено карантинні заходи в лаврі.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Тим часом у відділеннях інтенсивної терапії вистачить місць лише на 3,5 тис. хворих коронавірусом.

Також Рада створила в держбюджеті-2020 фонд боротьби з коронавірусом.