Рада создала в госбюджете-2020 фонд борьбы с коронавирусом

Верховная Рада создала в государственном бюджете на 2020 год, который сегодня приняла, фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд гривен.

За законопроект об изменениях в госбюджет-2020 №3279-д проголосовали 249 депутатов, передают Українськi Новини.

В том числе предполагается направить 15,8 млрд гривен Министерству здравохранения на программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения, 10 млрд гривен Министерству социальной политики на программу финансирования пенсий, надбавок и повышений к пенсиям и дефицита средств Пенсионного фонда, 0,6 млрд гривен на программу выплаты помощи, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг некоторым категориям населения.

Решение о выделении средств из фонда принимает Кабинет Министров по согласованию с комитетом Рады по вопросам бюджета.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада увеличила дотацию Пенсионному фонду из государственного бюджета на 29,7 млрд гривен до 202,3 млрд гривен.

Кроме того, Верховная Рада увеличила финансирование Министерства здравоохранения в государственном бюджете на текущий год на 16,7%, или на 16,367 млрд гривен до 114,55 млрд гривен.