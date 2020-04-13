подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
13 апреля 2020, понедельник, 16:44 12
Верховная Рада и партии 2020-04-13T16:55:12+03:00
Українські Новини
Рада создала в госбюджете-2020 фонд борьбы с коронавирусом

Рада создала в госбюджете-2020 фонд борьбы с коронавирусом

Ярина Вацяк
Верховная Рада, Госбюджет, Коронавирус, Госбюджет-2020, Covid-19
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

Верховная Рада создала в государственном бюджете на 2020 год, который сегодня приняла, фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд гривен.

За законопроект об изменениях в госбюджет-2020 №3279-д проголосовали 249 депутатов, передают Українськi Новини.

В том числе предполагается направить 15,8 млрд гривен Министерству здравохранения на программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения, 10 млрд гривен Министерству социальной политики на программу финансирования пенсий, надбавок и повышений к пенсиям и дефицита средств Пенсионного фонда, 0,6 млрд гривен на программу выплаты помощи, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг некоторым категориям населения.

Решение о выделении средств из фонда принимает Кабинет Министров по согласованию с комитетом Рады по вопросам бюджета.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада увеличила дотацию Пенсионному фонду из государственного бюджета на 29,7 млрд гривен до 202,3 млрд гривен.

Кроме того, Верховная Рада увеличила финансирование Министерства здравоохранения в государственном бюджете на текущий год на 16,7%, или на 16,367 млрд гривен до 114,55 млрд гривен.

Больше новостей о: Верховная Рада Госбюджет Коронавирус Госбюджет-2020 Covid-19

Рада приняла обновленный госбюджет-2020
Рада разблокировала рынок земли
Новости
На карантине суды будут рассматривать уголовные дела по видеоконференции 17:08
Рада создала в госбюджете-2020 фонд борьбы с коронавирусом 16:44
Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения могли устроить сталкеры 16:40
ДТЭК Ахметова прекратил экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе 16:29
Финансирование Минздрава увеличили на 16,7% 16:18
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
В "Эпицентре К" ограничили продажу товаров не первой необходимости. Директор недоумевает от ограничений 16:10
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
Условия обсервации. Скриншот
Бутылка воды за 40 грн, еду передавать нельзя, все платно - пасажиры из Абу-Даби рассказали об условиях обсервации 18:25
Рада сегодня соберется на внеочередное заседание 08:54
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
Кабмин хочет на время карантина ограничить зарплату всех чиновников, депутатов и судей 23:22
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
Условия обсервации. Скриншот
Бутылка воды за 40 грн, еду передавать нельзя, все платно - пасажиры из Абу-Даби рассказали об условиях обсервации 18:25
В Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека 12:05
больше новостей
Закрытие областей из-за карантина нарушает права человека и свободу на передвижение, - юрист
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok