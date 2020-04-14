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  • До 30-річчя запуску телескопа "Хаббл" НАСА подарує кожному фотографію космосу зроблену в день його народження
14 квітня 2020, вівторок, 12:18 5
Космос 2020-04-14T13:00:02+03:00
Українські Новини
До 30-річчя запуску телескопа "Хаббл" НАСА подарує кожному фотографію космосу зроблену в день його народження

До 30-річчя запуску телескопа "Хаббл" НАСА подарує кожному фотографію космосу зроблену в день його народження

Елизавета Кесельман
Космос, NASA, Телескоп, Хаббл, радіотелескоп
Вигляд Землі з космосу. Фото: NASA
Вигляд Землі з космосу. Фото: NASA

24 квітня 1990 року Національне управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору запустило на навколоземну орбіту телескоп "Хаббл". На честь ювілейної дати від дня запуску, NASA впровадила сервіс, де можна ввести число і місяць свого дня народження і побачити, яке космічне явище в цей день спостерігав апарат, передають Українські Новини.

Сервіс доступний на сайті NASA тут.

Телескоп "Хаббл" був першим досягненням в космонавтиці у сфері оптики. Він робив неймовірні фотографії Всесвіту 24 години на день, сім днів на тиждень з квітня 1990 року.

Як повідомляли Українські Новини, NASA відстежило пожежі у Чорнобильській зоні з космосу.

Крім того, NASA має намір встановити на Місяці найбільший в історії радіотелескоп.

Також в ніч з 7 на 8 квітня спостерігався яскравий повний місяць, яке стало самим великим і помітним за весь 2020 рік.

Тим часом, США запустили американсько-українську ракету "Антарес" для доставки вантажу на МКС.

А в квітні 2019 року NASA запустило в космос ракету, деталі якої створювали в Україні.

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