"Розовое суперлуние" началось: прямая трансляция уникального явления

В ночь с 7 на 8 апреля жители Земли смогут наблюдать яркое полнолуние, которое должно стать самым крупным и заметным за весь 2020 год. Луна подойдёт максимально близко к Земле и примет фазу полнолуния.

Естественный спутник Земли достигнет точки перигея — позиции, в которой, двигаясь по эллиптической орбите, он подойдёт к планете максимально близко.

Суперлуние иногда называют розовым: необычный оттенок спутника объясняется тем, что метеоритная пыль и другой мелкий космический сор лучше видны, когда Луна приближается к Земле.

Прямая трансляция уникального явления:

Как сообщали Українські Новини, в апреле ожидаются дни с возбужденной магнитосферой – как обезопасить себя во время магнитных бурь.

Также 22 апреля удастся понаблюдать за одним из древнейших среди наблюдаемых звездопадов – Лиридами.