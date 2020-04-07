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07 апреля 2020, вторник, 23:14 2025
Космос 2020-04-07T23:14:45+03:00
Українські Новини
"Розовое суперлуние" началось: прямая трансляция уникального явления

"Розовое суперлуние" началось: прямая трансляция уникального явления

Надежда Комендантова
Космос, суперлуние, Полнолуние, Розовая луна

В ночь с 7 на 8 апреля жители Земли смогут наблюдать яркое полнолуние, которое должно стать самым крупным и заметным за весь 2020 год. Луна подойдёт максимально близко к Земле и примет фазу полнолуния.

Естественный спутник Земли достигнет точки перигея — позиции, в которой, двигаясь по эллиптической орбите, он подойдёт к планете максимально близко.

Суперлуние иногда называют розовым: необычный оттенок спутника объясняется тем, что метеоритная пыль и другой мелкий космический сор лучше видны, когда Луна приближается к Земле. 

Прямая трансляция уникального явления: 

Как сообщали Українські Новини, в апреле ожидаются дни с возбужденной магнитосферой – как обезопасить себя во время магнитных бурь.

Также 22 апреля удастся понаблюдать за одним из древнейших среди наблюдаемых звездопадов – Лиридами.

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