NASA намерено установить на Луне самый огромный в истории радиотелескоп

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сотрудников которого отправили на карантин в связи с эпидемией коронавируса, намерено установить в одном из кратеров Луны самый большой из существующих радиотелескопов. Об этом пишет Sciencealert.

Отмечается, что на этот проект было выделено $125 тысяч. Задачей управления является растяжение проволочной сетки диаметром около 1 километра с помощью луноходов в кратере на обратной стороне спутника Земли. В центр кратера планируется установить подвесной приемник.

В частности, такой радиотелескоп, по информации ведомства, мог бы измерять длину волн и частот, которые не могут быть зафиксированы с Земли, исследовать ионосферу или другие части радиошума, окружающего планету.

"Радиотелескоп мог бы сделать огромные научные открытия в области космологии, наблюдая за ранней вселенной в диапазоне длин волн 10—50 м (полосе частот 6—30 МГц), который до сих пор не исследовался людьми", — цитирует издание технолога робототехники Саптарши Бандьйопадяй из Лаборатории реактивного движения NASA.

На сегодня наибольшим радиотелескопом является FAST, его диаметр — 500 метров. Он установлен в китайской провинции Гуанчжоу. Отмечается, что этот телескоп уже зафиксировал неизвестные ранее быстрые всплески радиоволн из глубин космоса. Вместе с тем специалисты сетуют на то, что из-за множества спутников на низкой околоземной орбите исследовать космос с поверхности нашей планеты становится все труднее.

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