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  • США запустили американско-украинскую ракету "Антарес" для доставки груза на МКС
16 февраля 2020, воскресенье, 18:15 828
Космос 2020-02-16T18:15:01+02:00
Українські Новини
США запустили американско-украинскую ракету "Антарес" для доставки груза на МКС

США запустили американско-украинскую ракету "Антарес" для доставки груза на МКС

Валерия Драгомирова
Northrop Grumman, МКС, Доставка груза, NASA, Запуск ракеты

Компания Northrop Grumman запустила американско-украинскую ракету "Антарес" для доставки груза на Международную космическую станцию (МКС).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственного предприятия "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" ("Южмаш", Днипро), передают Українськi Новини.

"15 февраля в 22 часа 21 минуту по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) осуществлен успешный пуск американско-украинской ракеты-носителя среднего класса "Антарес". Она вывела на орбиту, близкую к орбите Международной космической станции, 13-й автоматический грузовой корабль Cygnus, который должен доставить на МКС полезный груз массой 3 750 кг по заказу NASA", - говорится в нем.

Отмечается, что основную конструкцию первой ступени разработало госпредприятие "КБ "Южное", а изготовило госпредприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов).

В сообщении также отмечается, что 13-й космический буксир Cygnus был назван в честь Роберта Генри Лоуренса-младшего - первого афроамериканского астронавта, которого в 1967 году выбрали для участия в программе пилотируемой орбитальной лаборатории ВВС США.

Также Cygnus-13 - это очередной корабль, который запустила американская корпорация Northrop Grumman по контракту с NASA в рамках 2-го этапа поставки на МКС, который предусматривает еще как минимум 4 миссии.



Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2019 года NASA запустило в космос ракету, детали которой создавали в Украине.

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