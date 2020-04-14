Рада збільшила фінансування МВС майже на 200 млн гривень

У той час як у понеділок Рада скоротила доходи держбюджету-2020 на 119,7 млрд гривень до 975,8 млрд, парламент збільшив фінансування Міністерства внутрішніх справ у державному бюджеті на поточний рік на 195,2 млн гривень до 93,1 млрд гривень.

За прийняття відповідного законопроекту №3279-д за основу проголосувало 252 депутати при необхідних 226, в цілому - 249 депутатів, передають Українські Новини.

При цьому фінансування апарату МВС скорочено на 4 млн гривень з 13 931 069 гривень до 13 927 069 гривень.

Рада також збільшила фінансування Державної прикордонної служби на 200 млн гривень з 12 768 326 гривень до 12 968 326 гривень.

Разом з тим парламент скоротив фінансування Державної служби з надзвичайних ситуацій на 0,8 млн гривень до 15 374 373 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, Рада збільшила фінансування Судової адміністрації до 15,7 млрд гривень.

Раніше, 30 березня, Рада не змогла прийняти проект змін до держбюджету №3279 і відправив його на повторне перше читання.

А фінансування Держстату скоротили майже наполовину.