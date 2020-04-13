Финансирование Госстата сократили почти вполовину

Верховная Рада сократила финансирование Государственной службы статистики на 1,2 млрд гривен или на 49% с 2,5 млрд гривен до 1,3 млрд гривен.

За принятие законопроекта об изменениях в государственный бюджет на 2020 год №3279-д проголосовали 249 депутатов, передают Українськi Новини.

При этом главным образом сокращены расходы на статистические наблюдения – на 1,2 млрд гривен с 1350,6 млн гривен до 101,1 млн гривен.

Расходы на руководство и управление в сфере статистики уменьшено на 0,4 млн гривен с 1 183,3 млн гривен до 1 182,9 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, на внеочередном заседании в понедельник Рада сократила доходы госбюджета-2020 на 119,7 млрд гривен до 975,8 млрд и увеличила расходы на 82,4 млрд гривен до 1 266,4 млрд.

А также финансирование Культурного фонда сократили на 42,5%, а Института книги – на 34%.

30 марта Рада не смогла принять проект изменений в госбюджет №3279 и отправил его на повторное первое чтение.

Его доработанная редакция была одобрена бюджетным комитетом Рады 11 апреля и зарегистрирована под №3279-д.