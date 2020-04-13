Рада увеличила финансирование Судебной администрации до 15,7 млрд гривен

Верховная Рада приняла обновленный госбюджет-2020 и увеличила финансирование Государственной судебной администрации на 1,1 млрд гривен с 14,6 млрд гривен до 15,7 млрд гривен.

За принятие законопроекта об изменениях в государственный бюджет на 2020 год №3279-д проголосовали 249 депутатов, передают Українськi Новини.

При этом отмечается, что дополнительная сумма 1 077,7 млн гривен направлена на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия.

Как сообщали Українські Новини, 30 марта Рада не смогла принять проект изменений в госбюджет №3279 и отправил его на повторное первое чтение.

В конце марта Судебная администрация просила Раду и Кабинет Министров не допустить критической ситуации с финансированием судов при подготовке и принятии изменений в госбюджет-2020.

Ранее сообщалось о том, что государственная судебная администрация (ГСА) констатирует нехватку средств защиты от коронавирусной инфекции в судах. Ощущается дефицит бесконтактных термометров, медицинских масок, медицинских респираторов и антисептиков.