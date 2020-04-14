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  • На материковому Китаї зафіксували 89 інфікувань на коронавірус і 54 безсимптомних випадки
14 квітня 2020, вівторок, 11:53 6
Азія 2020-04-14T13:15:02+03:00
Українські Новини
На материковому Китаї зафіксували 89 інфікувань на коронавірус і 54 безсимптомних випадки

На материковому Китаї зафіксували 89 інфікувань на коронавірус і 54 безсимптомних випадки

Елизавета Кесельман
Китай, Коронавірус, коронавірус в Китаї, боротьба з коронавірусом
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Раніше повідомлялося про те, що Китай переміг епідемію коронавірусу. У зв'язку з цим Ухань відкрив кордони 8 квітня. Однак з початку місяця влада знову почала фіксувати спалахи епідемії. У вівторок, 14 квітня, материковий Китай повідомив про ще 89 інфікованих інфекцією COVID-19. Про це передає CNBC.

Наголошується, що більшість хворих прибуло з-за кордону, проте в самій країні нових жертв інфекції не зафіксували.

Окремо в Китаї повідомили про ще 54 безсимптомних випадки. Як зазначалося, під медичним наглядом перебувало 1 064 пацієнта, у яких підтвердили новий тип коронавірусу незважаючи на відсутність симптомів.

Зокрема, китайський уряд неодноразово переглядав методи підрахунків випадків зараження коронавірусом, протягом декількох тижнів виключаючи людей, у яких, незважаючи на підтверджений COVID-19 немає симптомів захворювання. Тільки з 1 квітня Китай почав додавати їх до загального числа.

Всього з початку спалаху в країні на COVID-19 захворіли 82 249 осіб. З них 3 411 пацієнтів померли, тоді як понад 77 тисяч вже одужали і виписалися з медустанов.

Як повідомляли Українські Новини, Китай схвалив проведення клінічних випробувань від коронавірусу.

Крім того, в країні вже відновили авіаперевезення.

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