На материковому Китаї зафіксували 89 інфікувань на коронавірус і 54 безсимптомних випадки

Раніше повідомлялося про те, що Китай переміг епідемію коронавірусу. У зв'язку з цим Ухань відкрив кордони 8 квітня. Однак з початку місяця влада знову почала фіксувати спалахи епідемії. У вівторок, 14 квітня, материковий Китай повідомив про ще 89 інфікованих інфекцією COVID-19. Про це передає CNBC.

Наголошується, що більшість хворих прибуло з-за кордону, проте в самій країні нових жертв інфекції не зафіксували.

Окремо в Китаї повідомили про ще 54 безсимптомних випадки. Як зазначалося, під медичним наглядом перебувало 1 064 пацієнта, у яких підтвердили новий тип коронавірусу незважаючи на відсутність симптомів.

Зокрема, китайський уряд неодноразово переглядав методи підрахунків випадків зараження коронавірусом, протягом декількох тижнів виключаючи людей, у яких, незважаючи на підтверджений COVID-19 немає симптомів захворювання. Тільки з 1 квітня Китай почав додавати їх до загального числа.

Всього з початку спалаху в країні на COVID-19 захворіли 82 249 осіб. З них 3 411 пацієнтів померли, тоді як понад 77 тисяч вже одужали і виписалися з медустанов.

Як повідомляли Українські Новини, Китай схвалив проведення клінічних випробувань від коронавірусу.

Крім того, в країні вже відновили авіаперевезення.