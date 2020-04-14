З початку року в Україні на коронавірус захворіли 594 медпрацівника, - МОЗ

У той час, як в Україні за день майже 300 нових випадків коронавірусу, протягом понеділка, 13 квітня, було госпіталізовано 69 хворих на коронавірусну інфекцію, у тому числі 3 дітей.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.



"Госпіталізовано 69 осіб, з них 3 дітей. На апараті штучної вентиляції легенів - 4 людини", - сказав він.



За понеділок коронавірусна інфекція діагностована у 64 медпрацівників, з початку року захворіло 594 медпрацівника.



13 квітня підтверджено одужання 3 медпрацівників.



Всього з початку епідемії в Центр громадського здоров'я надійшло 11 974 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, з них 838 повідомлень надійшло 13 квітня.



Як повідомляли Українські Новини, у світі кількість інфікованих коронавірусом становить 1 920 985 осіб.



Крім того, з лікарень Київської області звільняються лікарі через коронавірус і низькі зарплати.



Тим часом у поліції розповіли про поведінку українців, яких помістили на обсервацію у Ворзелі.