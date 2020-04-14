В полиции рассказали о поведении украинцев, которых поместили на обсервацию в Ворзеле

Полиция констатирует отсутствие происшествий с участием прилетевших из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) украинцев и находящихся на обсервации в Ворзеле Киевской области.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции Киевской области.



"Никаких сообщений на их поведение не было. От них самих также ничего не поступало", - сообщило ведомство.



Также полиция отметила, что ситуация в Возреле нормальная и никто из помещенных на обсервацию не сбегал.



"Они не нарушают общественный порядок. Никто не сбегал", - отметила пресс-служба.



По периметру места обсервации осуществляется охрана правопорядка сотрудниками полиции.



Кроме того, врио киевского губернатора Володин объясняет платное проживание прилетевших из ОАЭ граждан обоюдной договоренностью.



"Решение об обсервации лиц, которые возвращались из Объединенных Арабских Эмиратов, было принято за сутки до прилета самолета. Соответственно, невозможно было обеспечить выделение необходимых средств из местного бюджета", - сказал он на брифинге.



Володин отметил, что все люди заранее согласились взять на себя расходы за проживание и уже все оплатили.



Как сообщали Українськi Новини, 11 апреля в Киев прибыл самолет из ОАЭ с 113 украинцами.

Ранее пасажиры из Абу-Даби рассказали об условиях обсервации.