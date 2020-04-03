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03 апреля 2020, пятница, 08:15 1127
Общество 2020-04-03T08:45:21+03:00
Українські Новини
Из больниц в Киевской области увольняются врачи из-за коронавируса и низких зарплат, - СМИ

Из больниц в Киевской области увольняются врачи из-за коронавируса и низких зарплат, - СМИ

Ольга Фандорина
Врачи, Увольнение, Коронавирус, Массовые увольнения, Covid-19, Медицинский персонал
Врач. Больница. Медицина. Болезнь. Доктор. Фото: pixabay
Врач. Больница. Медицина. Болезнь. Доктор. Фото: pixabay

Медицинский персонал больниц в Киевской области увольняется из-за низких зарплат и опасности COVID-19, несмотря даже на то, что Зеленский обещал контролировать больницы Украины на наличие средств защиты от коронавируса. Об этом сообщает "КиевВласть". 

"Киевская область в условиях пандемии рискует обеднеть на медицинские кадры. Из-за низкой зарплаты, огромные нагрузки и риск заболеть коронавирусом из больниц начали увольняться врачи и младший персонал. Чтобы как-то уравновесить тревожную тенденцию, местная власть обещает работникам здравоохранения премии и дополнительное финансирование. Пока баланс удается сохранять, но угроза массовых увольнений остается", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 апреля 2020 года, по данным Департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации, в области насчитывается 30410 медицинских работников. Из них врачей — 5741, в том числе 268 анестезиологов, 643 семейных врачей, 5 эпидемиологов, 7 бактериологов и 83 инфекционисты. 

В Васильковском районе медицинские работники массово писали заявления на увольнения, поскольку не хотели рисковать жизнью.

К главному врачу центральной больницы поступают заявления на увольнение от работников — врачей, медсестер, санитарок. Их нельзя осуждать, мы понимаем, что зарплата маленькая, не каждый готов рисковать. Некоторые семьи настаивают на увольнении. Особенно те, кто в высокой группе риска. Я думаю, такая проблема актуальна для всей Украины. Но стараемся уговаривать не увольняться, искать средства для надбавки. Надеемся, что все будет хорошо. Пока речь не идет о сотнях таких случаев, но десятки — так. Некоторым на период сложной ситуации предоставляем отпуска. Но в больнице есть "костяк" персонала, которые сказали, что до последнего будут стоять и лечить пациентов. Мы общаемся, контролируем ситуацию", — говорит председатель Васильковского райсовета Наталья Баласинович

Тем временем, в Киево-Святошинском районе уверяют, что сдерживают ситуацию.

Как сообщали Українськi Новини, пациентов с коронавирусом в коммунальных больницах должны лечить бесплатно.

По словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в стране насчитывается 4000 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ранее в Киеве определили 7 больниц для госпитализации людей с подозрением на коронавирус.

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