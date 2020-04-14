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  • У Міненерго розповіли, чи загрожує пожежа в Чорнобильській зоні небезпечним об'єктам
14 квітня 2020, вівторок, 09:20 18
Політика 2020-04-14T12:15:02+03:00
Українські Новини
У Міненерго розповіли, чи загрожує пожежа в Чорнобильській зоні небезпечним об'єктам

У Міненерго розповіли, чи загрожує пожежа в Чорнобильській зоні небезпечним об'єктам

Анна Рудык
пожежа, Чорнобильська зона відчуження, Пожежа в Чорнобильській зоні, Міненерго
Пожежа в Чорнобилі. Фото: ДСНС
Пожежа в Чорнобилі. Фото: ДСНС

Заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Рябчин Олексій заявляє, що пожежа в Чорнобильській зоні відчуження не загрожує розташованим в ній небезпечним об'єктам.

Про це він повідомив під час політичного ток-шоу "Свобода слова на телеканалі ICTV", передають Українські Новини.

"За інформацією на 23:00 вогонь не загрожує великим небезпечним об'єктам, які є в Чорнобилі. Є низовий вогонь, тобто і на листках, і переходить з дерева на дерево і який гасили літаками, але зараз небезпечні об'єкти поза небезпекою", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини,співробітниця пресслужби Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Наталія Дегтяренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала, що пожежа в Чорнобильській зоні дісталася до території біля Нового безпечного конфайменту (НБК) над енергоблоком №4 Чорнобильської атомної електростанції.

Також поліція затримала ще одного чоловіка за підозрою в причетності до пожежі в Чорнобильській зоні.

Тим часом у Чорнобильській зоні зберігаються вогнища пожежі, а радіація в межах норми.

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