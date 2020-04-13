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13 квітня 2020, понеділок, 22:07 7
Верховна Рада і партії 2020-04-13T23:15:02+03:00
Українські Новини
Рада збільшила фінансування Судової адміністрації до 15,7 млрд гривень

Рада збільшила фінансування Судової адміністрації до 15,7 млрд гривень

Елена Новикова
фінансування, Державна судова адміністрація, Держбюджет, Держбюджет-2020
Суд. Фото: frepik
Суд. Фото: frepik

Верховна Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 і збільшила фінансування Державної судової адміністрації на 1,1 млрд гривень з 14,6 млрд гривень до 15,7 млрд гривень.

За прийняття законопроекту про зміни до державного бюджету на 2020 рік №3279-д проголосували 249 депутатів, передають Українські Новини.

При цьому зазначається, що додаткова сума 1 077,7 млн гривень спрямована на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Рада не змогла прийняти проект змін до держбюджету №3279 і відправив його на повторне перше читання.

Наприкінці березня Судова адміністрація просила Раду і Кабінет Міністрів не допустити критичної ситуації з фінансуванням судів при підготовці та прийнятті змін до держбюджету-2020.

Раніше повідомлялося про те, що державна судова адміністрація (ДСА) констатує нестачу засобів захисту від коронавирусной інфекції в судах. Відчувається дефіцит безконтактних термометрів, медичних масок, медичних респіраторів і антисептиків.

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