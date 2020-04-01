подписаться на рассылку
27.35 28.05
30 30.9
˟
01 апреля 2020, среда, 15:34 51
Судебная власть 2020-04-01T15:38:10+03:00
Українські Новини
В украинских судах сущствует дефицит средств защиты от коронавируса

В украинских судах сущствует дефицит средств защиты от коронавируса

Таня Войтюк
Дефицит, Суды, коронавирус в Украине, медицинские маски, Респираторы, антисептики
Проверка температуры на входе. Фото: court.gov.ua
Проверка температуры на входе. Фото: court.gov.ua

В то время как на пасхальные праздники усилят карантин, государственная судебная администрация (ГСА) констатирует нехватку средств защиты от коронавирусной инфекции в судах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы судебной власти, передают Українськi Новини.

"По информации ГСА, которая поступила на запрос Высшего совета правосудия, судебные учреждения Украины сообщают о ненадлежащем состоянии обеспечения средствами защиты от острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Согласно ему, ощущается дефицит бесконтактных термометров, медицинских масок, медицинских респираторов и антисептиков.

Отмечается, что на рабочей встрече 23 марта в Высшем совете правосудия (ВСП) с участием руководителей совета и ГСА было принято решение проанализировать состояние обеспечения судов средствами защиты от коронавируса в каждом регионе страны и принять меры по разрешению ситуации.

По информации администрации, по состоянию на 27 марта сложилась критическая ситуация с обеспечением судов медицинскими масками, о чем сообщили суды почти всех регионов.

О низком уровне обеспечения медицинскими масками сообщили суды Харьковской (состояние обеспечения - 9%), Закарпатской (19%), Полтавской (35%), Житомирской (57%), Тернопольской (60%), Ивано-Франковской (65%), Киевской (72%) и Черновицкой (78%) областей.

Указано, что неравномерно обеспечены суды и бесконтактными термометрами от 3% (Запорожская область) до 96% (Сумская область).

В то же время почти все судебные учреждения обеспечены кварцевыми лампами, за исключением Волынской (95%), Кировоградской (88%), Донецкой (96%) областей.

Согласно сообщению, судебной администрацией не осуществлялись централизованные закупки средств защиты и дезинфекции из-за отсутствия средств на соответствующие текущие расходы, решение этих вопросов фактически возложено на территориальные управления администрации, апелляционные, специализированные суды.

Отмечается, что известны нередкие случаи, когда средства защиты закупались за счет судей или работников аппаратов судов.

26 марта ВСП обратился к Верховной Раде и Кабинету Министров относительно критической ситуации с финансовым обеспечением судов, других органов и учреждений системы правосудия.

В обращении отмечается, что в связи с пандемией коронавируса судам как органам государственной власти, работа которых не может быть приостановлена, необходимо выделить дополнительные средства в объеме 154,9 млн гривен на приобретение средств защиты и дезинфекции, которые сегодня невозможно закупить из-за дефицита средств.

"В ВСП надеются, что проблема дефицита текущих расходов на обеспечение осуществления судопроизводства местными и апелляционными судами, в частности, для принятия мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции, будет решена изменениями в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Рада разрешила судам рассматривать дела в режиме видеоконференции, но за любые срывы во время трансляции ответственность несет участник дела. 

Тем временем судебная администрация просит Раду и Кабмин не допустить критической ситуации с финансированием судов.

Больше новостей о: Дефицит Суды коронавирус в Украине медицинские маски Респираторы антисептики

На пасхальные праздники карантин хотят ужесточить ...
Рада разрешила судам рассматривать дела в режиме в...
В Украину прибыл второй самолет из Китая со средст...
Рада разрешила не платить за аренду помещений, но ...
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен
Новости
Министр Криклий взял в советники Батищева, известного откатами на строительстве дорог, - Дубинский 15:34
В украинских судах сущствует дефицит средств защиты от коронавируса 15:34
Сколько в Киевской области аппаратов ИВЛ: хватит ли для обеспечения области 15:33
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:28
Надо уже сегодня начать переговоры о реструктуризации внешних долгов, – Левочкин 15:26
больше новостей
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца 19:03
Пенсии весной повысят трижды: кому "светит" увеличение выплат 05:30 Инфографика
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
больше новостей
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в Житомирской области 19:40
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
Предприятие Бахматюка выделило средства на борьбу с коронавирусом на Херсонщине 12:06
больше новостей
В Киеве за день 25 новых случаев коронавируса, среди них годовалый ребенок
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok