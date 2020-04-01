В украинских судах сущствует дефицит средств защиты от коронавируса

Об этом говорится в сообщении пресс-службы судебной власти, передают Українськi Новини.

"По информации ГСА, которая поступила на запрос Высшего совета правосудия, судебные учреждения Украины сообщают о ненадлежащем состоянии обеспечения средствами защиты от острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Согласно ему, ощущается дефицит бесконтактных термометров, медицинских масок, медицинских респираторов и антисептиков.

Отмечается, что на рабочей встрече 23 марта в Высшем совете правосудия (ВСП) с участием руководителей совета и ГСА было принято решение проанализировать состояние обеспечения судов средствами защиты от коронавируса в каждом регионе страны и принять меры по разрешению ситуации.

По информации администрации, по состоянию на 27 марта сложилась критическая ситуация с обеспечением судов медицинскими масками, о чем сообщили суды почти всех регионов.

О низком уровне обеспечения медицинскими масками сообщили суды Харьковской (состояние обеспечения - 9%), Закарпатской (19%), Полтавской (35%), Житомирской (57%), Тернопольской (60%), Ивано-Франковской (65%), Киевской (72%) и Черновицкой (78%) областей.

Указано, что неравномерно обеспечены суды и бесконтактными термометрами от 3% (Запорожская область) до 96% (Сумская область).

В то же время почти все судебные учреждения обеспечены кварцевыми лампами, за исключением Волынской (95%), Кировоградской (88%), Донецкой (96%) областей.

Согласно сообщению, судебной администрацией не осуществлялись централизованные закупки средств защиты и дезинфекции из-за отсутствия средств на соответствующие текущие расходы, решение этих вопросов фактически возложено на территориальные управления администрации, апелляционные, специализированные суды.

Отмечается, что известны нередкие случаи, когда средства защиты закупались за счет судей или работников аппаратов судов.

26 марта ВСП обратился к Верховной Раде и Кабинету Министров относительно критической ситуации с финансовым обеспечением судов, других органов и учреждений системы правосудия.

В обращении отмечается, что в связи с пандемией коронавируса судам как органам государственной власти, работа которых не может быть приостановлена, необходимо выделить дополнительные средства в объеме 154,9 млн гривен на приобретение средств защиты и дезинфекции, которые сегодня невозможно закупить из-за дефицита средств.

"В ВСП надеются, что проблема дефицита текущих расходов на обеспечение осуществления судопроизводства местными и апелляционными судами, в частности, для принятия мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции, будет решена изменениями в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Рада разрешила судам рассматривать дела в режиме видеоконференции, но за любые срывы во время трансляции ответственность несет участник дела.

Тем временем судебная администрация просит Раду и Кабмин не допустить критической ситуации с финансированием судов.