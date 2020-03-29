Судебная администрация просит Раду и Кабмин не допустить критической ситуации с финансированием судов

В условиях карантина и того, что Кабмин намерен пересмотреть бюджет, Государственная судебная администрация просит Верховную Раду, а также Кабинет Министров учесть минимальную потребность финансового обеспечения деятельности судов при подготовке и принятии изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Об этом говорится в заявлении Судебной администрации, передают Українськi Новини.

Государственная судебная администрация обратилась с письмами к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю комитета Рады по вопросам бюджета Юрию Аристову, министру финансов Игорю Уманскому.

Администрация отмечает необходимость рассмотреть вопрос об увеличении ее расходов на обеспечение осуществления правосудия в необходимом объеме.

ГСА отмечает, что неоднократно поднимала перед Кабинетом Министров, Министерством финансов и профильным комитетом Рады вопрос о недопустимости низких показателях финансирования деятельности местных и апелляционных судов.

"Практика выполнения в первом квартале 2020 государственного бюджета в части финансирования судов первой и апелляционной инстанций свидетельствует о том, что дальнейшее непринятие соответствующих мер реагирования может привести в ближайшее время к остановке судопроизводства, а следовательно к нарушению конституционных прав граждан на судебную защиту их прав и свобод. Фактически ситуация складывается таким образом, что начиная со второго квартала 2020 суды из-за отсутствия надлежащего финансового обеспечения будут вынуждены прекратить осуществление правосудия", - говорится в заявлении.

Судебная администрация подчеркивает, что в текущем году на финансирование обеспечения судов предусмотрены бюджетные назначения в объеме 10,2 млрд гривен, что меньше на 4,3 млрд гривен от необходимости.

На данный момент судопроизводство поддерживается за счет приближения критических расходов на первый квартал текущего года в пределах их годового объема.

Критическими для обеспечения жизнедеятельности судов являются: существенное падение уровня оплаты труда более 25 тыс. работников аппаратов судов с 18,4 до 2,1 тыс. гривен в месяц; дефицит расходов относительно начислений на оплату труда, что не дает в полной мере воспользоваться даже имеющимся скудным фондом оплаты труда; существенный дефицит расходов на обеспечение судопроизводства необходимыми материалами и услугами; отсрочка сроков обеспечения охраной помещений всех судов Службой судебной охраны; остановка начатых в прошлые годы работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции помещений судов, что в будущем приведет к дополнительным финансовым потерям.

"Учитывая изложенное и учитывая сложное состояние экономики страны в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, критически минимальный объем дополнительных бюджетных назначений на 2020 год составляет - 5,4 млрд гривен", - подчеркивает судебная администрация.

Как сообщали Українськi Новини, в то время, как Кабмин предварительно хочет увеличить дефицит госбюджета почти до 8%, предварительная работа по изменениям в Госбюджет закончена, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование сохранены.