У частині київських аптечних мереж є маски і антисептики. Де можна купити і за якою ціною

В частині київських аптечних мереж є медичні маски за 15-17 гривень за штуку і антисептики за 34-330 гривень за штуку (ціна залежить від об'єму препарату і країни-виробника).

Про це Українським Новинам повідомили представники низки київських аптечних мереж, передають Українські Новини.

В аптеках мережі "Фармація", "Аптека TAS" і "Віталюкс" маски і антисептики є в наявності.

В аптеках мережі "Фармація" ціна за маски становить 15 гривень за штуку, ціна на антисептики залежить від обсягу і країни-виробника препарату.

"Аптеках TAS" в якості антисептика пропонують "Септил" (ціна препарату – 33,5 гривень); в наявності є марлеві маски, наявність медичних масок треба уточнювати безпосередньо у кожній конкретній аптеці.

У мережі "Віталюкс" в наявності є антисептик "Манорм" вартістю 52,8 гривень; також в наявності є маски вартістю 16,5 гривень за штуку.

В аптеках мережі "Аптека НЦ", станом на 13:30, масок немає в наявності; з антисептиків у продажу є "Кутасепт" (ціна препарату – 130,5 гривень).

В аптеках мережі "Мед-сервіс" в наявності є антисептик "Манорм" вартістю 52,8 гривень; маски є в деяких аптеках, наявність масок потрібно уточнювати в кожній конкретній аптеці.

Як повідомляли Українські Новини, 10 квітня 190 тис. медичних масок надійшло в мережі комунальних аптек "Фармація".

Офіс Президента заявляє, що при відсутності в аптеках захисних масок до них будуть застосовуватися заходи адміністративного реагування.

Раніше повідомлялося про те, що у Києві з'явилися автомати, в яких продають медичні маски.