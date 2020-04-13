підписатися на розсилку
27 27.4
29.25 29.95
˟
13 квітня 2020, понеділок, 18:59 15
Суспільство 2020-04-13T20:00:03+03:00
Українські Новини
У частині київських аптечних мереж є маски і антисептики. Де можна купити і за якою ціною

У частині київських аптечних мереж є маски і антисептики. Де можна купити і за якою ціною

Елена Новикова
Маски, медичні маски, антисептик, АптекаTAS
Маска, рукавички і антсептик. Фото: Pixabay
Маска, рукавички і антсептик. Фото: Pixabay

В частині київських аптечних мереж є медичні маски за 15-17 гривень за штуку і антисептики за 34-330 гривень за штуку (ціна залежить від об'єму препарату і країни-виробника).

Про це Українським Новинам повідомили представники низки київських аптечних мереж, передають Українські Новини.

В аптеках мережі "Фармація", "Аптека TAS" і "Віталюкс" маски і антисептики є в наявності.

В аптеках мережі "Фармація" ціна за маски становить 15 гривень за штуку, ціна на антисептики залежить від обсягу і країни-виробника препарату.

"Аптеках TAS" в якості антисептика пропонують "Септил" (ціна препарату – 33,5 гривень); в наявності є марлеві маски, наявність медичних масок треба уточнювати безпосередньо у кожній конкретній аптеці.

У мережі "Віталюкс" в наявності є антисептик "Манорм" вартістю 52,8 гривень; також в наявності є маски вартістю 16,5 гривень за штуку.

В аптеках мережі "Аптека НЦ", станом на 13:30, масок немає в наявності; з антисептиків у продажу є "Кутасепт" (ціна препарату – 130,5 гривень).

В аптеках мережі "Мед-сервіс" в наявності є антисептик "Манорм" вартістю 52,8 гривень; маски є в деяких аптеках, наявність масок потрібно уточнювати в кожній конкретній аптеці.

Як повідомляли Українські Новини, 10 квітня 190 тис. медичних масок надійшло в мережі комунальних аптек "Фармація".

Офіс Президента заявляє, що при відсутності в аптеках захисних масок до них будуть застосовуватися заходи адміністративного реагування.

Раніше повідомлялося про те, що у Києві з'явилися автомати, в яких продають медичні маски.

Більше новин про: Маски медичні маски антисептик АптекаTAS

Рада прийняла оновлений держбюджет-2020
Рада розблокувала ринок землі
Новини
Фінансування Мінсоцполітики збільшили, але сокралити витрати на виплату деяких видів допомоги і компенсацій 20:06
Фінансування Держстату скоротили майже наполовину 19:47
"Коронавірусну" тисячу до пенсії почнуть виплачувати через 5 днів після набрання чинності бюджету, - Лазебна 19:42
Обмежувати свободу пересування без введення надзвичайного стану незаконно, - правозахисник 19:42
Фонд Вадима Новинського привіз в Україну 1 млн медичних масок 19:19
більше новин
Майже 60% киян задоволені роботою Кличка під час епідемії коронавірусу, – "Рейтинг" 11:56
Тищенко може завалити всі напрацювання "Слуги народу" у Києві, – політолог 10:07
У Дніпропетровській області підпалили офіс партії "Наш край" 18:10
В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза 13:59
Коронавірус. Фото: pixabay.com
У світі кількість тих, хто одужав від коронавіруса, майже в 4 рази більше, ніж померлих. Дані на 12 квітня 08:20
більше новин
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 15:05
Сильні заморозки знову вдарять по Україні: прогноз погоди на Вербну неділю 21:10
У США понад півтори тисячі смертей від COVID-19 за добу. Дані на 13 квітня 08:21 Карта
Коронавірус. Фото: pixabay.com
У світі кількість тих, хто одужав від коронавіруса, майже в 4 рази більше, ніж померлих. Дані на 12 квітня 08:20
Бойовики застосували проти ЗСУ важку артилерію. Ситуація в зоні ООС 11:13
більше новин
В Україні більш як три тисячі випадків коронавірусу. За добу 325 нових інфікованих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok