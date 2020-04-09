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09 апреля 2020, четверг, 17:06 2318
Общество 2020-04-09T17:10:58+03:00
Українські Новини
В Киеве маски и антисептики есть в аптеках четырех сетей: цены и наличие

В Киеве маски и антисептики есть в аптеках четырех сетей: цены и наличие

Таня Войтюк
Аптеки, Коронавирус, медицинская маска, коронавирус в Украине, антисептик
Медицинская маска. Фото: freepik
Медицинская маска. Фото: freepik

На фоне того, что Офис Президента при отсутствии в аптеках защитных масок будет применять к ним меры административного реагирования, по предварительным данным, в части киевских аптечных сетей имеются в наличии медицинские маски по 15-20 гривен и антисептики по 35-40 гривен.

Об этом Українським Новинам сообщили представители ряда киевских аптечных сетей, передают Українськi Новини.

Маски и антисептики есть в наличии в аптеках сетей "Аптека Доброго Дня", "Аптека Низьких Цін" и "Подорожник".

В аптеках сети "Бажаємо здоров’я" по состоянию на 13:00 масок в продаже нет, из антисептиков в продаже есть препарат "Манорм".

В аптеках сети "Виталюкс" по состоянию на 14:00 маски есть в наличии, а антисептики есть в некоторых аптеках сети.

Цены на маски варьируются от 15 до 20 гривен, на антисептик – от 35 до 40 гривен ориентировочно.

Более детальную информацию о наличии масок и антисептиков представители аптек рекомендуют узнавать непосредственно в каждой конкретной аптеке, поскольку ситуация может меняться.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров запретил пребывание граждан в общественных местах без защитной маски с 6 апреля.

Центр общественного здоровья рекомендует гражданам менять маску каждые 4 часа для предотвращения заражения коронавриусом.

Как сообщали Українські Новини, в крупных аптечных сетях имеется в наличии азитромицин – один из наиболее продаваемых антибиотиков.

Также со следующей недели в Украину завезут 320 тыс. таблеток препарата для лечения от коронавируса.

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