Фінансування Культурного фонду скоротили на 42,5%, а Інституту книги – на 34%

Верховна Рада скоротила у державному бюджеті на 2020 рік витрати на функціонування і проекти Українського культурного фонду на 42,5%, або на 296,577 млн гривень до 400,862 млн гривень, Інституту книги - на 34%, або на 51,5 млн гривень до 100,166 млн гривень.

За прийняття в цілому законопроекту про зміни до державного бюджету на 2020 рік №3279-д проголосували 249 депутатів, передають Українські Новини.

В редакції змін до держбюджету від 30 березня, передбачалося скорочення витрат на УКФ на 64%, або на 446,577 млн гривень до 250,861 млн гривень, а в первинному проекті, підготовленому Мінфіном Ігоря Уманського скорочення було ще більшим - на 89,3%, або на 622,6 млн гривень до 74,8 млн.

Що стосується інституту книги, то в редакції змін до держбюджету від 30 березня, передбачалося скорочення витрат на 66,9%, або на 101,5 млн гривень до 50,166 млн гривень, а в первинному проекті, підготовленому Мінфіном Ігоря Уманського скорочення було ще більшим - на 85,4% або на 129,5 млн до 22,1 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Рада не змогла прийняти проект змін до держбюджету №3279 і відправив його на повторне перше читання.

Його доопрацьована редакція була схвалена бюджетним комітетом Ради 11 квітня і зареєстрована під №3279-д.

13 квітня Верховна Рада прийняла оновлений держбюджет-2020.

До грудня 2019 року УКФ очолювала дружина екс-Президента Петра Порошенка Марина Порошенко.