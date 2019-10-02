Украинский культурный фонд, который распределяет 700 млн бюджетных средств, продолжает возглавлять Марина Порошенко

Супруга экс-президента Украины Марина Порошенко продолжает возглавлять Украинский культурный фонд, через который только за этот год должны быть распределены 708 млн грн, и принимать активное участие в его работе. Это становится очевидным из ответа УКФ на информационный запрос Українських Новин.

В частности, Марина Порошенко председательствовала на последнем в нынешнем году заседании Наблюдательного совета Фонда, которое прошло 16 августа.

Всего в 2019 году прошло 11 заседаний Наблюдательного совета УКФ, который возглавляет Марина Порошенко.

Наиболее активно Набсовет собирался в апреле-мае 2019 года (во время второго тура президентских выборов и после них), когда утверждались результаты отбора программ-конкурсантов для получения грантов УКФ – 6 раз. Так, заседания Набсовета проходили 12, 25 и 26 апреля, а также 6, 10 и 23 мая, и на всех заседаниях председательствовала Марина Порошенко.

Наиболее знаковым стало заседание 31 июля, на котором Марина Порошенко отсутствовала. На нем была произведена "перезагрузка" работы Фонда. В частности, утверждена Стратегия развития Фонда на 2019-2021 годы. Новые Условия финансирования Фондом разных типов проектов. Новая редакция Порядка проведения конкурсного отбора, Положения об экспертных советах и Порядка осуществления контроля за выполнением проектов.

В то же время, уже 16 августа было проведено еще одно заседание, на которое выносился лишь один вопрос – о поддержке УКФ проекта "Узкий мост", и Марина Порошенко вновь вернулась в кресло главы Набсовета. Речь идет о художественном кинопроекте украинского продюссера Олега Коляды и грузинского режиссера Мирзы Давитаи, съемки которого должны были завершиться уже в сентябре нынешнего года. Еще в 2018 году этот фильм принимал участие в питчинге Патриотичного совета Министерства культуры Украины, который распределял 500 млн грн на "поддержку патриотического кино". Тогда авторы фильма просили у Украины компенсировать 36 млн грн из 45 млн расходов на его создание, но не смогли пройти рейтинговый отбор.

Всего за январь-сентябрь 2019 года УКФ уже распределил 290 млн грн бюджетных средств. Наиболее активно деньги выделялись в апреле-мае, когда на поддержку проектов было направлено 232 млн.