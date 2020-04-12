В доработанном госбюджете не передумали урезать финансирование Культурного фонда и Института книги

Доработанный проект изменений в государственный бюджет на 2020 год предусматривает сокращение расходов на функционирование и проекты Украинского культурного фонда на 42,5%, или на 296,577 млн гривен до 400,862 млн гривен, Института книги - на 34%, или на 51,5 млн гривен до 100,166 млн гривен, при этом в первоначальном проекте сокращение было еще больше.

Об этом говорится в законопроекте №3279-д, зарегистрированном в Верховной Раде 11 апреля, передают Українськi Новини.

В редакции изменений в госбюджет от 30 марта, предусматривалось сокращение расходов на УКФ на 64%, или на 446,577 млн гривен до 250,861 млн гривен, а в первоначальном проекте, подготовленном Минфином Игоря Уманского сокращение было еще большим - на 89,3% или на 622,6 млн гривен до 74,8 млн.

Что касается института книги, то в редакции изменений в госбюджет от 30 марта, предусматривалось сокращение расходов на 66,9%, или на 101,5 млн гривен до 50,166 млн гривен, а в первоначальном проекте, подготовленном Минфином Игоря Уманского сокращение было еще большим - на 85,4% или на 129,5 млн до 22,1 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, до декабря 2019 года УКФ возглавляла жена экс-Президента Петра Порошенко Марина Порошенко.

Кабинет Министров ранее предварительно предлагал Верховной Раде сократить финансирование Украинского культурного фонда и в связи с этим уменьшить бюджет, выделенный на обеспечение языкового омбудсмена.