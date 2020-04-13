За підпал лісів штрафи збільшили до 153 тис. гривень

В той час, як пожежа в Чорнобильській зоні досі не ліквідували, Верховна Рада збільшила штраф до 8,5 тис до 153 тис. гривень за знищення або пошкодження рослинності вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом.

За ухвалення законопроекту №2339 за основу проголосувало 362 депутатів при мінімально необхідних 226, в цілому з техніко-юридичними правками - 328, передають Українські Новини.

Також збільшено штраф до 3,4 тис. до 61,2 тис гривень за забруднення атмосферного повітря шкідливими відходами внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або для довкілля.

Збільшено штраф з 255 до 4,6 тис. гривень (для посадових осіб від 850 до 15,3 тис. гривень) за порушення вимог пожежної безпеки в лісах, в разі порушення цих вимог, які призвели до знищення або пошкодження лісу штраф становить 30,6 тис. гривень, замість 850 гривень.

Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок, рослинності або її залишків та опалого листя несе за собою штраф 6,1 тис. гривень, ті ж дії територій та об'єктів природно-заповідного фонду - 12,2 тис. гривень.

Також Рада дозволила голові парламенту невідкладно підписати прийнятий документ і направити його на підпис Президенту.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці знайшли палія трави, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні.

Після чого через пожежу в Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальну справу.