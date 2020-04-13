Зеленський має намір відвідати позачергове засідання Ради в понеділок

Президент Володимир Зеленський має намір відвідати позачергове засідання Верховної Ради в понеділок.

Про це депутат парламенту від фракції "Слуга народу" Іван Шинкаренко повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна", передають Українські Новини.

"Ми сьогодні очікуємо Президента, щоб він додав свою аргументацію, своє бачення тих законопроектів, які надзвичайно важливі сьогодні", — сказав він.

За словами Шинкаренка, при голосуванні за важливі законопроекти Зеленський присутній в залі засідань, висловлюючи та демонструючи свою підтримку депутатам.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Рада не змогла прийняти проект змін до держбюджету №3279 і відправила його на повторне перше читання.

Його доопрацьована редакція була схвалена бюджетним комітетом Ради 11 квітня і зареєстрована під №3279-д. Крім того, фінансування МОЗ у доопрацьованому бюджеті пропонують збільшити на 16,7%.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти проект змін державного бюджету за основу і в цілому.