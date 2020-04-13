Рада сьогодні збереться на позачергове засідання

У понеділок, 13 квітня Верховна Рада України збереться на позачергове засідання, на якому буде розглянуто доопрацьований проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Засідання розпочнеться о 14 годині.

Депутати, крім змін до держбюджету на 2020 рік, мають намір розглянути законопроект №2370 про геокадастрах, законопроєкт №3320 про запобігання поширенню коронавірусної хвороби, №2339 про посилення відповідальності за підпал трави, №3132 про антимонопольному комітеті.

Крім цього, Рада розгляне законопроєкт №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з пропозиціями Президента та 13 проектів постанов про скасування голосування за законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

На найближчому позачерговому засіданні парламент не має наміру розглядати законопроект №2571 про банки.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Рада не змогла прийняти проєкт змін до держбюджету №3279 і відправила його на повторне перше читання. Його доопрацьована редакція була схвалена бюджетним комітетом Ради 11 квітня і зареєстрована під №3279-д. Крім того, фінансування Моз у доопрацьованому бюджеті пропонують збільшити на 16,7%.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти проєкт змін державного бюджету за основу і в цілому.