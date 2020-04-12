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12 апреля 2020, воскресенье, 20:49 14
Экономика 2020-04-12T20:50:31+03:00
Українські Новини
Финансирование Госкино хотят урезать, но деньги на патриотические фильмы решили вернуть, - проект госбюджета

Финансирование Госкино хотят урезать, но деньги на патриотические фильмы решили вернуть, - проект госбюджета

Валерия Драгомирова
Бюджет, Олимпийские игры, Госкино, Госбюджет-2020
Кино. Фото: pixabay
Кино. Фото: pixabay

Доработанный проект изменений в государственный бюджет на 2020 год, заседание по которому пройдет 13 апреля, предусматривает сокращение расходов на функционирование и проекты Государственного агентства по вопросам кино на 11,3%, или на 59,240 млн гривен до 463,443 млн гривен, подготовки и участия национальных сборных в Олимпийских играх - на 82%, или на 316,629 млн гривен до 69,710 млн гривен.

Об этом говорится в законопроекте №3279-д, зарегистрированном в Верховной Раде 11 апреля, передают Українськi Новини.

В редакции изменений в госбюджет от 30 марта предусматривалось сокращение расходов на производство и распространение фильмов патриотического предназначения с 50 млн гривен до 0, однако в этой редакции средства на эти цели снова решили вернуть.

Также финансирование подготовки к Олимпийским играм перенаправлено в Министерство молодежи и спорта, а не Министерство культуры, молодежи и спорта.

Финансирование на подготовку к Паралимпийским играм сокращено на 930,056 млн гривен до 50,788 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Рада не смогла принять проект изменений в госбюджет №3279 и отправила его на повторное первое чтение.
Его доработанная редакция была одобрена бюджетным комитетом Рады 11 апреля и зарегистрирована под №3279-д.

Кроме того, финансирование Минздрава в доработанном госбюджете предлагают увеличить на 16,7%. 

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