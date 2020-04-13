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13 квітня 2020, понеділок, 08:41 21
Суспільство 2020-04-13T08:54:43+03:00
Українські Новини
Відразу 26 медиків заразилися коронавірусом на Вінниччині

Відразу 26 медиків заразилися коронавірусом на Вінниччині

Кира Молчанова
Медики, Вінницька область, Вінниця, коронавірус в Україні, Коронавірус у медиків
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У Вінницькій області, де станом на 12 квітня COVID-19 підтвердили у 174 осіб, за добу коронавірус підтвердився у 26 медичних працівників. Про це повідомляє Калиновська райдержадміністрація.

Мова йде про Калинівський район, де зафіксовано 34 випадки захворювання коронавірусною інфекцією. З них 26 — серед медиків. У повідомленні підкреслюється, що не всі вони є співробітниками інфекційних відділень.

"Велика частина хворих знаходяться на самоізоляції вдома. Перша пацієнтка, у якої виявили хворобу, знаходиться у важкому стані", — уточнили в адміністрації.

Всі можливі контакти хворих і вогнище осередок встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко прогнозує пік захворюваності на коронавірус 17 квітня.

Крім того, коронавірусна хвороба стане сезонним захворюванням, буде повертатися циклічно.

У Києво-Печерській Лаврі від нового коронавірусу помер монах Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), архімандрит Києво-Печерської лаври Нектарій.

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