В Украине подтвердили 2777 случаев коронавируса, за сутки умерли 16 человек

В то время, как в мире по состоянию на утро 11 апреля было зафиксировано 1 777 666 случаев коронавируса COVID-19, а также более 108 тысяч смертей от болезни, по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 89 летальных, 89 пациентов выздоровели. Всего за сутки в Украине зафиксировано 266 новых случаев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья. По состоянию на утро 12 апреля 2020 в Центр поступило 657 сообщений о подозрении на COVID-19. Больше всего случаев зафиксировано в Черновицкой области и Киеве. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 174 случая; Волынская область - 71 случай; Днепропетровская область - 58 случаев; Донецкая область - 11 случаев; Житомирская область - 74 случая; Закарпатская область - 82 случая; Запорожская область - 83 случая; Ивано-Франковская область - 291 случай; Кировоградская область - 118 случаев; м. Киев - 416 случаев; Киевская область - 159 случаев; Львовская область - 111 случаев; Луганская область - 3 случая; Николаевская область - 2 случая; Одесская область - 63 случая; Полтавская область - 25 случаев; Ровенская область - 119 случаев; Сумская область - 73 случая; Тернопольская область - 243 случая; Харьковская область - 11 случаев; Херсонская область - 31 случай; Хмельницкая область - 19 случаев; Черновицкая область - 432 случая; Черкасская область - 99 случаев; Черниговская область - 9 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Тем временем в Минздарве напоминают алгоритм действий на случай подозрения у себя или близких симптомов коронавируса: Алгоритм действий при подозрении на коронавирус А также номера телефонов, по которым можно обратиться в случае болезни. Телефоны горячей линии по областям Как сообщали Українські Новини, 11 апреля в Украине впервые количество выздоровевших от коронавируса превысило число умерших. Тем временем, Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом.