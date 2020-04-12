В Украине подтвердили 2777 случаев коронавируса, за сутки умерли 16 человек

В то время, как в мире по состоянию на утро 11 апреля было зафиксировано 1 777 666 случаев коронавируса COVID-19, а также более 108 тысяч смертей от болезни, по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 89 летальных, 89 пациентов выздоровели. Всего за сутки в Украине зафиксировано 266 новых случаев.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

По состоянию на утро 12 апреля 2020 в Центр поступило 657 сообщений о подозрении на COVID-19.

Больше всего случаев зафиксировано в Черновицкой области и Киеве.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 174 случая;

Волынская область - 71 случай;

Днепропетровская область - 58 случаев;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 74 случая;

Закарпатская область - 82 случая;

Запорожская область - 83 случая;

Ивано-Франковская область - 291 случай;

Кировоградская область - 118 случаев;

м. Киев - 416 случаев;

Киевская область - 159 случаев;

Львовская область - 111 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 2 случая;

Одесская область - 63 случая;

Полтавская область - 25 случаев;

Ровенская область - 119 случаев;

Сумская область - 73 случая;

Тернопольская область - 243 случая;

Харьковская область - 11 случаев;

Херсонская область - 31 случай;

Хмельницкая область - 19 случаев;

Черновицкая область - 432 случая;

Черкасская область - 99 случаев;

Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Тем временем в Минздарве напоминают алгоритм действий на случай подозрения у себя или близких симптомов коронавируса:

Алгоритм действий при подозрении на коронавирус

А также номера телефонов, по которым можно обратиться в случае болезни.

Телефоны горячей линии по областям

Как сообщали Українські Новини, 11 апреля в Украине впервые количество выздоровевших от коронавируса превысило число умерших.

Тем временем, Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом.