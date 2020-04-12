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  • Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач
12 апреля 2020, воскресенье, 21:12 2414
Медицина 2020-04-12T21:13:47+03:00
Українські Новини
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач

Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Виктор Ляшко, коронавирус в Украине, Коронавирус в мире
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Новый коронавирус Covid-19, которым по всему миру заразились 1 млн 768 тыс. человек, станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе интервью интервью интернет-изданию "Левый берег", передают Українські Новини.

"Думаю, к октябрю все страны уже будут подготовлены совсем иначе. Почему я говорю об октябре - по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично", - сказал он.

Он отметил, что необходимо обратить внимание на то, как вирус будет мутировать и как иммунитет будет справляться с этими мутациями.

"Если мы будем иметь стойкий иммунитет к этому вирусу и мутации не будут вызывать болезнь - это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях", - подытожил Ляшко.

Как сообщали Українські Новини, 11 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 266 до 2 777, количество умерших от заболевания - на 10 человек до 83 по сравнению с предыдущими сутками.

Кроме того, в Украине 18% умерших от коронавируса не имели сопутствующих заболеваний. 

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