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12 апреля 2020, воскресенье, 22:17 15
Медицина 2020-04-12T22:20:08+03:00
Українські Новини
В Минздраве прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом перед Пасхой

В Минздраве прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом перед Пасхой

Валерия Драгомирова
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Пик коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом 17 апреля.

Об этом он заявил в ходе интервью интернет-изданию "Левый берег", передают Українські Новини.

"Ожидается, что он (пик заболеваемости) будет 17 апреля. Но динамика может быть разная. Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно. Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах, и четко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от 100 до 1000 случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия. От 1 000 до 10 000 тоже идем медленнее, увидим, как дойдет", - сказал Ляшко.

Также он добавил, что по оптимистическому сценарию коронавирусом переболеет около 2% населения страны.

"Почему 2% это оптимистичный сценарий? Потому по нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии. Если же будет 10% и более, у нас может возникнуть коллапс медицинской системы. Если мы не растянем эти 10% во времени", - подытожил Ляшко.

Как сообщали Українські Новини, 11 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 266 до 2 777, количество умерших от заболевания - на 10 человек до 83 по сравнению с предыдущими сутками.

Кроме того, коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично. 

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