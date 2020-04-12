Суд відмовився штрафувати чоловіка за те, що той перебував на зупинці без маски

У Чернівецькій області Кельменецький районний суд відмовився штрафувати і закрив адміністративну справу щодо чоловіка, який знаходився на зупинці без маски, носіння якої стало обов'язковим через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на постанову від 8 квітня.

6 квітня о 12:00 чоловік перебував на зупинці громадського транспорту села Нагоряни без захисної маски. Патрульна поліція вважає, що він порушив вимоги урядової постанови про запобігання поширенню короновирусу.

У відповідь чоловік розповів, що маску не зміг ні купити, ні зробити самостійно через відсутність грошей. Тому йому довелося вийти на вулицю без маски. Безкоштовно маску йому ніхто не запропонував. Чоловік пояснив, що він розкаюється і шкодує, що так вийшло.

Суд вирішив закрити справу за відсутністю адміністративні правопорушення.

Згідно ст. 8 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а у випадках, передбачених законом, - за рахунок коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також коштів фізичних осіб.

В матеріалах справи відсутні докази, що громадянин, згідно із законом, за власні кошти зобов'язаний придбати або виготовити засіб індивідуального захисту, зокрема респіратор або захисну маску, або йому було профінансовано з державного бюджету витрати на придбання або виготовлення таких і в цих умовах він порушив заборону з 6 квітня 2020 24 квітня 2020 перебувати у громадських місцях без респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Крім того, суд зазначив, що в даний час в Україні не визначені медичні критерії та не прийняті нормативно-правові акти по випадках і необхідності носіння засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски для захисту органів дихання, в тому числі виготовлених самостійно громадянами.

На завершення суд послався на ст. 62 Конституції України, всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

В результаті чоловік не заплатив 17 тис. гривень штрафу, який йому загрожував.

Як повідомляли Українські Новини, зараз в Україні з 2777 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, госпіталізовані 1100 осіб з коронавирусной хворобою, з яких на апараті штучної вентиляції легень перебуває 54 особи, з них жодної дитини.

За попередніми даними, в частині київських аптечних мереж є в наявності медичні маски по 15-20 гривень і антисептики по 35-40 гривень.

Крім того, медичні маски бувають різні і захищають вони від різних захворювань.