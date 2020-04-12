В Украине 18% умерших от коронавируса не имели сопутствующих заболеваний

Сейчас в Украине из 2777 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, госпитализированы 1100 человек с коронавирусной болезнью, из которых на аппарате искусственной вентиляции легких находится 54 человека, из них ни одного ребенка.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения.

Так, в Украине по возрастным группам чаще на COVID-19 болеют лица в возрасте 50-59 лет (21,7%), 40-49 лет (20,5%) и 30-39 лет (17,4%).

По половой структуре коронавирусом больше страдают женщины (54%).

Количество аппаратов ИВЛ, которые сегодня использовано для оказания медицинской помощи больным с коронавирусом, не превышает 10% от всех аппаратов, подготовленных для оказания медицинской помощи.

На сегодня выписаны 89 человек, среди них 7 медработников, ранее заболевших COVID-19. Умерло 83 человека. Показатель выздоровления в Украине уже второй день превышает количество умерших от COVID-19.

Случаи смертей зарегистрированы в 18 областях Украины. В возрастной группе умерших преобладают лица от 50 лет и старше (85,5%). В то же время 82% умерших имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. В некоторых лиц эти заболевания были объединены.

Коронавирус зарегистрирован во всех областях Украины. Наибольшее количество больных за сутки выявлено в Тернопольской, Черновицкой, Винницкой областях и Киеве.

Минздрав призывает при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвонить своему семейному врачу и оставаться дома. Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 12 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 20 человека до 416, среди новых заболевших 1 медик.

Тем временем заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что все умершие от пневмонии проверяются на коронавирус.