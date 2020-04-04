Согласно новым ограничения Кабмина, отныне в Украине будет запрещено пребывание в общественных местах без одетой маски или респиратора. Українські Новини расскажут, какие бывают маски и от чего они защищают.



Медицинская маска



Медицинская маска - одноразовое медицинское изделие, обеспечивает барьер для прямой передачи инфекционных частиц от носителя маски к другим людям.

Различают следующие виды масок:

- процедурные;

- повседневные;

- специализированные (хирургические).

Маски бывают также стерильными или нестерильными.

Процедурные маски - это обычные одноразовые медицинские маски, состоящие из трех слоев нетканого материала: фильтр (посередине) и два внешних слоя. Такие маски бывают взрослые и детские. Используют их в общественных местах, больницах, поликлиниках.

Специализированные - это 4-слойные хирургические маски, которые, кроме фильтра и двух внешних слоев, имеют слой, не пропускающий жидкость и обеспечивающий защиту кожи лица от попадания на него биологических жидкостей при проведении операционных вмешательств.



Стерильные маски применяются только в "чистых помещениях": операционные, исследовательские лаборатории и т.д.



Продолжительность использования медицинской маски варьируется от 2 до 6 часов, в зависимости от внешних условий. При эпидемии в медицинских учреждениях рекомендуется использовать одну маску не более двух часов. До шести часов использовать маску можно в случае защиты от техногенных факторов, например от смога.



Респираторные маски



Респира́тор - средство индивидуальной защиты органов дыхания от попадания аэрозолей (пыль, дым, туман) и/или вредных газов (в том числе угарного). Используется так же как средство индивидуальной защиты от вирусов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.



Такие маски имеют более высокую степень защиты — их существует три вида в зависимости от уровня защиты: FFP 1, FFP 2 и FFP 3.

К тому же респираторную маску нужно уметь правильно использовать.

Если у респираторных масок нет съемных клапанов, то их тоже можно считать одноразовыми и носить можно максимум 2 часа. Также есть маски, в основном сделанные из хлопка, и их можно при высокой температуре стирать и носить еще несколько раз.

Эффективность



ВОЗ рекомендует использовать медицинские маски для борьбы с пандемическим гриппом и острыми респираторными заболеваниями при низком риске заражения, в ситуациях высокого риска заражения, в частности туберкулезом, рекомендуется использовать респираторы. На общую эффективность защиты также может повлиять соблюдение правил личной гигиены.



Как сообщали Українські Новини, Минздрав объяснил для чего нужно носить маски.



Кроме того, в Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей.



Тем временем, что такое общественное место во время карантина.



