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13 квітня 2020, понеділок, 07:00 5
Суспільство 2020-04-13T07:00:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні 33-й день карантину. Головні заборони

Сьогодні 33-й день карантину. Головні заборони

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Сьогодні розпочався 33-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. Згідно з чинним рішенням Кабміну карантин триватиме до 24 квітня, до цієї дати залишилося 11 днів.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії. Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

Також громадянам потрібно носити з собою документи, по вулиці можна пересуватися тільки вдвох, собаку можна вигулювати тільки одній людині, а люди старше 60 років повинні самоізолюватися.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін 9 квітня оновив перелік заборон на карантин, де передумав дозволяти роботу магазинів будівельних матеріалів.

Також у Кабміні розповіли, коли скасують частину обмежень на карантині.

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