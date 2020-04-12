Все умершие от пневмонии проверяются на коронавирус, - Ляшко

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что все умершие от пневмонии проверяются на коронавирус в то время, как в Украине подтвердили 2777 случаев коронавируса, за сутки умерли 16 человек. Об этом он сообщил на брифинге 12 апреля, передают Українськi Новини. "У всех умерших от пневмонии собирается секционный материал материал и передается в вирусологическую лабораторию. После этого там проводится диагностика и устанавливается, есть ли там возбудитель короновирусной болезни", - сказал Ляшко. Также он добавил, что сейчас на коронавирус проверяются все люди с основными симптомами коронавирусной болезни: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 11 апреля было зафиксировано 1 777 666 случаев коронавируса COVID-19. 11 апреля в Украине впервые количество выздоровевших от коронавируса превысило число умерших. Кроме того, Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом.