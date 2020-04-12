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12 квітня 2020, неділя, 12:03 33
Медицина 2020-04-12T14:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві коронавірусом захворів медик. Дані на 12 квітня

У Києві коронавірусом захворів медик. Дані на 12 квітня

Ярина Вацяк
Віталій Кличко, Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кількість хворих на коронавірус в Києві 11 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 20 людей до 416, серед нових хворих 1 медик, в той час, як в Україні підтвердили 2777 випадків коронавірусу, за добу померли 16 осіб.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Друзі! Ще 20 киян захворіло коронавірусом за минулу добу. Всього в столиці вже 416 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав він.

Серед нових хворих: 5 жінок віком від 49 до 60 років, 15 чоловіків - від 19 до 74 років.

Мер зазначив, що серед хворих киян є 1 медик.

В лікарні Києва госпіталізовано 4 з хворих, інші лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Я розумію, що сьогодні свято - Вербна неділя. Розумію, що всі втомилися сидіти вдома. Але закликаю вас: не ризикуйте, залишайтеся вдома! Бережіть себе", - підсумував Кличко.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:

  • Голосіївський +2
  • Дарницький +3
  • Деснянський +2
  • Дніпровський +2
  • Печерський +10
  • Святошинський +1

Тим часом у МОЗ нагадують про те, що робити, якщо у вас симптоми ГРВІ.

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Як повідомляли Українські Новини, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що всі померлі від пневмонії перевіряються на коронавірус.

Крім того, МОЗ змінив прогноз піку захворюваності на коронавірус.

Станом на ранок 11 квітня було зафіксовано 1 777 666 випадків коронавірусу COVID-19.

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