В мире количество выздоровевших от коронавируса почти в 4 раза больше, чем умерших. Данные на 12 апреля

По состоянию на утро 12 апреля, коронавирус в мире диагностировали у 1 777 666 людей, что на 79 250 больше, чем случаев COVID-19 на сутки ранее.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Всего в мире от коронавируса умерли 108 867 человек, 404 372 - выздоровели.

Подтвержденные случаи коронавируса по стране:

США - 529 951;

Испания - 163 027;

Италия - 152 271;

Франция - 130 730;

Германия - 125 452;

Китай - 83 096;

Великобритания - 79 885;

Иран - 70 029.

Количество смертей от коронавируса по странам:

Италия - 19 468 смертей

Испания - 16 606 смертей

Франция - 13 832 смерти

Объединенное Королевство - 9 875 смертей

Нью-Йорк, США - 6 367 смертей

Чтобы уберечься от коронавируса и снизить риск заболеть в Украине выпустили видео-инструкцию:

https://www.youtube.com/watch?v=-wtvugadbtQ" frameborder="0" allowfullscreen>

А также в Минздраве рассказали, что делать, в случае обнаружения симптомов коронавируса:

Что делать при симптомах коронавируса

Как сообщали Українські Новини, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине увеличилось на 311 до 2 203, а количество умерших от заболевания - на 12 человек до 69 по сравнению с предыдущими сутками.

Также Українські Новини писали, в каких случаях госпитализируют людей с подозрением на коронавирус.