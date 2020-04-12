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  • В мире количество выздоровевших от коронавируса почти в 4 раза больше, чем умерших. Данные на 12 апреля
12 апреля 2020, воскресенье, 08:21 298 Инфографика
Мир 2020-04-12T08:28:11+03:00
Українські Новини
В мире количество выздоровевших от коронавируса почти в 4 раза больше, чем умерших. Данные на 12 апреля

В мире количество выздоровевших от коронавируса почти в 4 раза больше, чем умерших. Данные на 12 апреля

Ярина Вацяк
Коронавирус, Covid-19, коронавирус в Италии, Коронавирус в мире, Коронавирус в США, Коронавирус в Исландии

По состоянию на утро 12 апреля, коронавирус в мире диагностировали у 1 777 666 людей, что на 79 250 больше, чем случаев COVID-19 на сутки ранее.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Всего в мире от коронавируса умерли 108 867 человек, 404 372 - выздоровели.

Подтвержденные случаи коронавируса по стране:

  • США - 529 951;
  • Испания - 163 027;
  • Италия - 152 271;
  • Франция - 130 730;
  • Германия - 125 452;
  • Китай - 83 096;
  • Великобритания - 79 885;
  • Иран - 70 029.

Количество смертей от коронавируса по странам:

  • Италия - 19 468 смертей
  • Испания - 16 606 смертей
  • Франция - 13 832 смерти
  • Объединенное Королевство - 9 875 смертей
  • Нью-Йорк, США - 6 367 смертей

Чтобы уберечься от коронавируса и снизить риск заболеть в Украине выпустили видео-инструкцию:

А также в Минздраве рассказали, что делать, в случае обнаружения симптомов коронавируса: 

Что делать при симптомах коронавирусаЧто делать при симптомах коронавируса

Как сообщали Українські Новини, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине увеличилось на 311 до 2 203, а количество умерших от заболевания - на 12 человек до 69 по сравнению с предыдущими сутками.

Также Українські Новини писали, в каких случаях госпитализируют людей с подозрением на коронавирус.

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