В мире количество выздоровевших от коронавируса почти в 4 раза больше, чем умерших. Данные на 12 апреля

По состоянию на утро 12 апреля, коронавирус в мире диагностировали у 1 777 666 людей, что на 79 250 больше, чем случаев COVID-19 на сутки ранее. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Всего в мире от коронавируса умерли 108 867 человек, 404 372 - выздоровели. Подтвержденные случаи коронавируса по стране: США - 529 951; Испания - 163 027; Италия - 152 271; Франция - 130 730; Германия - 125 452; Китай - 83 096; Великобритания - 79 885; Иран - 70 029. Количество смертей от коронавируса по странам: Италия - 19 468 смертей Испания - 16 606 смертей Франция - 13 832 смерти Объединенное Королевство - 9 875 смертей Нью-Йорк, США - 6 367 смертей Чтобы уберечься от коронавируса и снизить риск заболеть в Украине выпустили видео-инструкцию: https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=-wtvugadbtQ" frameborder="0" allowfullscreen> А также в Минздраве рассказали, что делать, в случае обнаружения симптомов коронавируса: Что делать при симптомах коронавируса Как сообщали Українські Новини, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине увеличилось на 311 до 2 203, а количество умерших от заболевания - на 12 человек до 69 по сравнению с предыдущими сутками. Также Українські Новини писали, в каких случаях госпитализируют людей с подозрением на коронавирус.