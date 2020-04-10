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10 апреля 2020, пятница, 10:10 2660
Политика 2020-04-10T10:11:03+03:00
Українські Новини
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом

Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Министерство здравоохранения не ожидает 14 апреля пика заболеваемости коронавирусом в стране.

Об этом в ходе ток-шоу "Право на владу" на канале 1+1 сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"До внедрения карантинных мер пик ожидался на 14 апреля, сейчас математическое моделирование показывает, что 14 апреля пика у нас не будет...Сейчас мы сравниваем страны ЕС, за сколько они дошли до первой тысячи, за сколько страны проходят этап от тысячи до 10 тыс., от 10 тыс. до 20 тыс. и от 20 тыс. до 50 тыс. Украина сегодня наиболее позже дошла до тысячи и наши меры показывают, что у нас не такая стремительная динамика по росту от 1 тыс. до 10 тыс", - сказал он.

Ляшко отметил, что Украина может пройти пик заболеваемости незаметно для системы здравоохранения, если будет придерживаться карантинных мер.

Как сообщали Українськi Новини, в Кабмине рассказали, когда отменят часть ограничений на карантине.

Ранее Ляшко заявлял, что в Украине может начаться пик заболеваемости коронавирусом с 14-15 апреля, если не придерживаться жестких ограничительных карантинных мер.

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