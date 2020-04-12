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12 квітня 2020, неділя, 11:44 20
Медицина 2020-04-12T13:45:02+03:00
Українські Новини
Всі померли від пневмонії перевіряються на коронавірус, - Ляшко

Всі померли від пневмонії перевіряються на коронавірус, - Ляшко

Ярина Вацяк
Пневмонія, Коронавірус, Covid-19
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як в Україні підтвердили 2777 випадків коронавіруса, за добу померли 16 осіб, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що всі померлі від пневмонії перевіряються на коронавірус.

Про це він повідомив на брифінгу 12 квітня, передають Українські Новини.

"У всіх померлих від пневмонії збирається секційний матеріал матеріал і передається у вірусологічну лабораторію. Після цього там проводиться діагностика і встановлюється, чи є там збудник короновірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Також він додав, що зараз на коронавірус перевіряються всі люди з основними симптомами коронавирусной хвороби: висока температура, кашель і утруднене дихання.

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 11 квітня було зафіксовано 1 777 666 випадків коронавірусу COVID-19.

11 квітня в Україні вперше кількість людей, одужали від коронавірусу перевищила кількість померлих.

Крім того, МОЗ змінив прогноз піку захворюваності коронавірусом.

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