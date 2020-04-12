У Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежу: радіація не перевищує норму

В той час, як переміщення потенційно небезпечного повітря з пожеж за прогнозами проходить через Київ і три райони області, у Чорнобильській зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення 11 квітня рятувальники продовжують гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки спостерігається окремими осередками.

До гасіння пожеж залучено 312 осіб та 83 одиниць техніки, з них від ДСНС 257 осіб о/с та 59 од. техніки в тому числі 3 літаки та 3 вертольоти ДСНС, якими 10 квітня здійснено 96 скидів – 240 т води (літаки АН – 32 здійснили 8 скидів – 64 т води та вертольоти МІ – 8 здійснили 88 скидів – 176 т води).

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год).

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,020 мР/год., на КДП Дитятки 0,01 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Як повідомляли Українські Новини, у Чорнобильській зоні продовжують ліквідувати лісову пожежу, яка розпочалася ще 4 квітня.

Через пожежі в Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальну справу, також правоохоронці знайшли палія трави, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні.