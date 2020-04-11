В субботу воздух с пожаров в Чернобыльской зоне будет проходить через Киев и три района области

Перемещение потенциально загрязненного атмосферного воздуха, обусловленного пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения 11 апреля прогнозируют через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и. Киев. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного научного технического центра по ядерной и радиационной безопасности. Согласно информации Информационно-кризисного центра Госатомрегулирования на 08:00 10 апреля, отдельные зоны пожара Чернобыльской зоне зафиксировано в Денисовицком, Котовском, Когородском лесничествах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения. "Согласно прогнозным расчетам на 10.04.2020, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и. Киев. Прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха г. Киева могут достигать нескольких мБк\/м3", - говорится в сообщении. Также отмечается, что эти концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и более раз ниже допустимого уровня, установленного НРБУ-97, равный 800 мБк \/ м3. Прогноз распространения потенциально загрязненных воздушных масс на период на 10-11 апреля: Перемещение потенциально загрязненного воздуха с Чернобыльской зоны Как сообщали Українські Новини, из-за пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное дело. В Чернобыльской зоне продолжают ликвидировать лесной пожар, который начался еще 4 апреля. Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.