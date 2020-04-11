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11 квітня 2020, субота, 23:42 5
Суспільство 2020-04-11T23:46:10+03:00
Українські Новини
Епіфаній закликав українців залишатися вдома у Вербну неділю

Епіфаній закликав українців залишатися вдома у Вербну неділю

Анна Рудык
Вербна неділя, Коронавірус, Карантин в Україні, Епіфаній
Вербна неділя. Фото: рixabay
Вербна неділя. Фото: рixabay

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликає українців залишатися вдома у Вербну неділю через карантин у зв'язку з коронавірусом.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Один з найбільш відповідальних способів нашої допомоги зараз - це залишатися в самообмеженні з-за великої турботи про своїх ближніх", - сказав він.

При цьому Епіфаній зазначив, що священнослужителі ПЦУ в молитві поруч з віруючими.

Як повідомляли Українські Новини, для проведення обряду освячення пасок в карантин розглядаються кілька варіантів. Священиків можуть запрошувати в пекарні, на заводи і в магазини.

Також звященник УГКЦ розповів, як віруючим сповідатися, святити вербу і паску.

Крім того, у Вербну неділю по всій Україні вдарять сильні заморозки. В Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Вночі сильні заморозки, температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +14...+16 градусів.

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