Епіфаній закликав українців залишатися вдома у Вербну неділю

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликає українців залишатися вдома у Вербну неділю через карантин у зв'язку з коронавірусом. Про це він повідомив у своєму відеозверненні в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Один з найбільш відповідальних способів нашої допомоги зараз - це залишатися в самообмеженні з-за великої турботи про своїх ближніх", - сказав він. При цьому Епіфаній зазначив, що священнослужителі ПЦУ в молитві поруч з віруючими. Як повідомляли Українські Новини, для проведення обряду освячення пасок в карантин розглядаються кілька варіантів. Священиків можуть запрошувати в пекарні, на заводи і в магазини. Також звященник УГКЦ розповів, як віруючим сповідатися, святити вербу і паску. Крім того, у Вербну неділю по всій Україні вдарять сильні заморозки. В Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Вночі сильні заморозки, температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +14...+16 градусів.