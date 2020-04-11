Украинскому карантину исполнился месяц

11 апреля исполняется месяц, когда Кабинет Министров объявил карантин в школах и вузах, а также закрыл все развлекательные мероприятия и учреждения, торговые центры. Через несколько дней поле этого были остановлены пассажирские перевозки по всей стране. Первым пошло под нож международное сообщение, как авиационное, так и наземное. Еще через несколько дней закрылось метро, прекратили ездить пассажирские поезда, междугородние автобусы и даже пригородные маршрутки. А городской транспорт стал перевозить людей только по пропускам.

Тогда в стране был только 1 подтвержденный случай заболевания.

Вчера же по состоянию на 10:00 количество заболевших выросло на 311 до 2203, а количество умерших – на 12 человек до 69, при этом выздоровел только 61 человек. Вирусологи объясняют этот факт поздним началом эпидемии и малым количество сделанных тестов.

Этим же может объясняться и относительно небольшое количество заболевших. По состоянию на 10 октября по данным ресурса Worldometers.info в Украине сделано тестов – 23,5 тыс. тестов. Это больше, чем в Словакии и Болгарии, но по количеству тестов на 1 млн населения наша страна на последнем месте в Европе.

Что касается сроков действия карантина, то пока он ограничен 24 апреля, но, по заявлениям властей будет продлен минимум до начала мая. А в последнюю неделю губернаторы стали пугать население тем, что в случае несоблюдение карантинных мер, они могут затянуться до осени.

В то же время рад европейских стран начинают заявлять о смягчении ограничительных мер.

Так, в Дании детские сады и начальные школы возобновят работу 15 апреля. Остальные школьники смогут вернуться в классы 10 мая. В Австрии же дистанционное обучение продолжится как минимум до середины мая. В то же время с 14 апреля к работе смогут приступить небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, продающие строительные материалы и садовые принадлежности. Склоняются начать смягчение карантинных мер и в Германии – с 20 апреля, после окончания пасхальных школьных каникул. А в начале мая уже планируют возобновить футбольный сезон в Бундеслиге, пока без зрителей.

В свою очередь наши соседив Польше пока не говорят о смягчении, с четверга по украинскому примеру ношение масок в общественных местах станет обязательным.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области рекомендовали ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах 11-13 апреля и 18-21 апреля.

Тем временем, в самом Киеве мэр столицы заявил, что комендантский час вводиться не будет.

Пока же премьер-министр Украины говорит, что общественный транспорт смогут запустить только к лету.