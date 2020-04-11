подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
11 апреля 2020, суббота, 21:10 3631
Общество 2020-04-11T21:10:01+03:00
Українські Новини
Сильные заморозки снова ударят по Украине: прогноз погоды на Вербное воскресенье

Сильные заморозки снова ударят по Украине: прогноз погоды на Вербное воскресенье

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Верба. Фото: Vgorode.ua
Верба. Фото: Vgorode.ua

12 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +13…+21 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +3…+8 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +15…+17 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +16…+18 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +9…+17 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +11…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +9…+16 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +12…+18 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +0…+5 градуса, днем +14…+16 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов.

Как сообщали Українські Новини, 11 апреля в Украине снова ударили заморозки с дождями и сильными порывами ветра.

Также синоптик шокировала прогнозом на Вербное воскресенье и Страстную неделю.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах погода в Одессе

В Украину идут сильные заморозки. Синоптики предуп...
Ударит мороз и пойдет снег: синоптик дала прогноз ...
Сильные порывы ветра, дожди и заморозки. Прогноз п...
Майское тепло испортят дожди: прогноз погоды на 10...
Минздрав объяснил, в каких случаях на улице может находится более двух людей
Пасажиров из Абу-Даби привезли на обсервацию в санаторий Ворзеля под Киевом
Новости
Депутат Потураев поздравил иудеев с Песахом антисемитским постом: богоизбранные разбойники, египетские рабы сомнительного происхождения 22:05
У армии не хватает защитных средств против коронавируса, - Таран 21:40
Сильные заморозки снова ударят по Украине: прогноз погоды на Вербное воскресенье 21:10
Рабочий визит Зеленского. Фото: Офис Президента
Зеленский поехал на Донбасс: что делал Президент 20:45
На Донбассе в бою ранены трое военных 20:21
больше новостей
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
Индексация пенсий начнется с 1 мая. На сколько повысят пенсии 06:00 Инфографика
В Киевской области к людям, которые выйдут на улицу на выходных, будет подходить полиция, — Володин 18:39
Лазебная рассказала, когда пенсионерам выплатят обещанную тысячу гривен и проиндексируют пенсии на 11% 14:33
80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты 17:51
больше новостей
80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты 17:51
"Школу онлайн" снимают специалисты "Квартала 95", "Мамахохотала", Patriot и каналов за деньги благотворителей 14:10
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
В Кабмине планируют запустить общественный транспорт только к лету 22:30
Загрязненный воздух из Чернобыльской зоны надвигается на Киев 16:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok