Для виходу з карантину Кабмін планує в травні-червні створити 500 тисяч робочих місць

В той час, як за два останні тижні карантину в Україні стало на 50 тис безробітних більше, Кабінет Міністрів запланував у травні і червні 2020 року створити 500 тис. робочих місць.

Про це свідчить таблиця стратегії виходу з карантину, представлена прем'єр-міністром Денисом Шмигалем в ефірі політичного шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.

Так, стратегію представили у вигляді таблиці. У другому стовпчику зазначений період з початку травня до початку червня

В цей час планується створення 500 тис. робочих місць, кредитна підтримка малого і середнього бізнесу, часткова відміна обмежень на роботу громадського транспорту, зсув графіку робочого дня.

За словами прем'єра, для створення 500 робочих місць є план, створені відповідні аналітичні центри і Рада економічного розвитку, до якої увійшли науковці, економісти і аналітики.

Як повідомляли "Українські Новини", у Кабінеті міністрів планують відновити роботу громадського транспорту в червні-липні. Тоді ж планують дозволити відвідування зон відпочинку.

Раніше Кабінет міністрів планував розробити нові соціальні стандарти для поетапного виходу з карантину.

Позаштатний радник Президента Володимира Зеленського Ігор Новіков вважає ймовірним, що після 24 квітня карантин буде продовжено, при цьому обмежувальні заходи будуть ослаблені.