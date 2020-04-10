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10 квітня 2020, пʼятниця, 23:40 9
Фінанси 2020-04-11T00:20:11+03:00
Українські Новини
Прем'єр-міністр прогнозує, що в травні українці зможуть повернутися на роботу

Прем'єр-міністр прогнозує, що в травні українці зможуть повернутися на роботу

Кира Молчанова
Карантин, Денис Шмигаль, Закінчення карантину, Карантин в Україні
Робота. Фото: pixabay
Робота. Фото: pixabay

На тлі того, що за останні 2 тижні карантину в Україні стало на 50 тис. безробітних більше, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вже в травні українці зможуть вийти на роботу, однак, як саме — поки невідомо. Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером", передають Українські Новини.

"Україна не зможе 2-3 місяці сидіти на дивані, ми будемо змушені в травні почати думати над тим, що Україна повинна йти на роботу, і в травні ми будемо йти на роботу разом з усією Україною", — сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зараз йде робота з вибору варіантів виходу з обмежувальних заходів.

"Питання, як це будемо робити, в яких нових соціальних стандартах, в яких часових рамках, розтягувати години пік, щоб не було скупчення людей. Це ті питання, над якими йде робота спільно з аналітиками, ці питання на економічній раді разом з експертами будемо відпрацьовувати і шукати найкращі варіанти", — сказав Шмигаль.

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сподівається на закінчення карантину в травні.

Раніше Кабінет міністрів планував розробити нові соціальні стандарти для поетапного виходу з карантину.

Позаштатний радник Президента Володимира Зеленського Ігор Новіков вважає ймовірним, що після 24 квітня карантин буде продовжено, при цьому обмежувальні заходи будуть ослаблені.

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