Від коронавіруса за кордоном померли 6 українців, — МЗС України

Поки в Україні зафіксовано 69 летальних випадків від коронавірусу, 6 українців померли від COVID-10 за кордоном.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Коронавірус у світі" від Міністерства закордонних справ Facebook, передають Українські Новини.

МЗС не вказує, в яких країнах померлі перебували.

За даними агентства, перші 4 українця померли в Італії.

Крім того, станом на 19:00 п'ятниці 172 громадянина України лікуються за кордоном від коронавірусу: з них 3 - в Австрії, 1 - в Бельгії, 22 - в Греції, 1 - в Єгипті, 5 - в Іспанії, 121 - в Італії, 1 - на Мальті, 1 - в Нігерії, 1 - в Нідерландах, 1 - в Об'єднаних Арабських Еміратах, 1 - у Польщі, 2 - в Португалії, 1 - в Росії, 1 - на Сейшельських островах, 1 - в Сербії, 2 - в США, 1 - в Таїланді, 4 - в Німеччині, 1 - в Чехії, 1 - в Швеції.

Одужали 19 українців: 1 - в Британії, 4 - в Домініканській Республіці, 2 - Італії, 1 - в Нігерії, 2 - в Об'єднаних Арабських Еміратах, 2 - у Польщі, 1 - в Таїланді, 1 - в Німеччині, 1 - у Швейцарії, 1 - в Швеції, 4 - в Японії.

Як повідомляли Українські Новини, Волинська область максимально обмежила пересування на вихідні.

Крім того, раніше Чернівецька область ввела особливий режим на вихідні 11-13 квітня, зокрема будуть закриті продуктові магазини і автозаправні станції.

25 березня Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.