За 2 тижні в Україні стало на 50 тис. безробітних більше, — прем'єр-міністр Шмигаль

Кількість безробітних за останні 2 тижні карантину збільшився на 50 тис. чоловік.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.

"У нас сьогодні більше 320 тис. офіційно зареєстрованих безробітних, за останні 2 тижні ця кількість зросла майже на 50 тис.", - сказав він.

За словами прем'єра, до карантину в центрі зайнятості реєструвалися близько 1 тис. чоловік щодня, після введення карантину - від 4 до 5 тис. чоловік в день.

При цьому Шмигаль зазначив, що в травні уряд має намір створити близько 500 тис. робочих місць для того, щоб Україна не опинилася на порозі ще більш глибокої економічної кризи.

За словами прем'єра, для цього є план, створені відповідні аналітичні центри і Рада економічного розвитку, до якого увійшли науковці, економісти і аналітики.

Як повідомляли "Українські Новини", у Кабінеті міністрів планують відновити роботу громадського транспорту в червні-липні. Тоді ж планують дозволити відвідування зон відпочинку.

Раніше Кабінет міністрів планував розробити нові соціальні стандарти для поетапного виходу з нього.

Позаштатний радник Президента Володимира Зеленського Ігор Новіков вважає ймовірним, що після 24 квітня карантин буде продовжено, при цьому обмежувальні заходи будуть ослаблені.