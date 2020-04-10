підписатися на розсилку
27.05 27.5
29.3 30.05
˟
10 квітня 2020, пʼятниця, 22:39 8
Фінанси 2020-04-11T00:45:01+03:00
Українські Новини
За 2 тижні в Україні стало на 50 тис. безробітних більше, — прем'єр-міністр Шмигаль

За 2 тижні в Україні стало на 50 тис. безробітних більше, — прем'єр-міністр Шмигаль

Кира Молчанова
Карантин, реєстрація безробітних, безробітні, Карантин в Україні
Гроші.
Гроші.

Кількість безробітних за останні 2 тижні карантину збільшився на 50 тис. чоловік.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.

"У нас сьогодні більше 320 тис. офіційно зареєстрованих безробітних, за останні 2 тижні ця кількість зросла майже на 50 тис.", - сказав він.

За словами прем'єра, до карантину в центрі зайнятості реєструвалися близько 1 тис. чоловік щодня, після введення карантину - від 4 до 5 тис. чоловік в день.

При цьому Шмигаль зазначив, що в травні уряд має намір створити близько 500 тис. робочих місць для того, щоб Україна не опинилася на порозі ще більш глибокої економічної кризи.

За словами прем'єра, для цього є план, створені відповідні аналітичні центри і Рада економічного розвитку, до якого увійшли науковці, економісти і аналітики.

Як повідомляли "Українські Новини", у Кабінеті міністрів планують відновити роботу громадського транспорту в червні-липні. Тоді ж планують дозволити відвідування зон відпочинку.

Раніше Кабінет міністрів планував розробити нові соціальні стандарти для поетапного виходу з нього.

Позаштатний радник Президента Володимира Зеленського Ігор Новіков вважає ймовірним, що після 24 квітня карантин буде продовжено, при цьому обмежувальні заходи будуть ослаблені.

Більше новин про: Карантин реєстрація безробітних безробітні Карантин в Україні

Україні загрожує дефіцит корму для тварин, - ЄБА...
На 1 вакансію 5 осіб: в січні безробітних стало на...
Українцям спростили нарахування допомоги по безроб...
У Кабміні планують запустити громадський транспорт...
У Кабміні планують запустити громадський транспорт лише з літа
Нові препарати і дозування. В МОЗ оновили протокол лікування хворих з коронавірусом
Новини
Для виходу з карантину Кабмін планує в травні-червні створити 500 тисяч робочих місць 23:53
Прем'єр-міністр прогнозує, що в травні українці зможуть повернутися на роботу 23:40
Підозрюваних у вбивстві кума Януковича випустили на свободу. Слідчий по справі обурений 23:14
Від коронавіруса за кордоном померли 6 українців, — МЗС України 23:03
За 2 тижні в Україні стало на 50 тис. безробітних більше, — прем'єр-міністр Шмигаль 22:39
більше новин
Прем'єр-міністр прогнозує, що в травні українці зможуть повернутися на роботу 23:40
Євген Бамбізов спростував інформацію про те, що ексміністр фінансів Уманський запрошував його очолити Податкову службу 08:45
"Слуга народу" Зуб готовий відмовитися від мандата заради контракту, - ЗМІ 11:49 Фото
Офіційний курс валют на четвер. Долар почав дорожчати 05:30
Легковажна поведінка мера Одеси нагадує нерозсудливість капітана лайнера "Коста Конкордія", - ЗМІ 19:21
більше новин
"Укрводоканалекологія" має намір звернутися до НКРЕКП з вимогою вивчити причини зростання цін на електроенергію 19:21
Кількість випадків коронавірусу в Україні наближається до двох тисяч 09:35 Інфографіка
Сьогодні 29-й день карантину: деяким пенсіонерам дозволили виходити, а хімчисткам і будматеріалам працювати 08:20
В Україні за добу 311 нових випадків коронавірусу. Всього вже понад 2 тис. інфікованих 09:45 Інфографіка
До аптек, в яких немає масок, будуть застосовувати заходи, — Офіс Президента 15:09
більше новин
Волинська область максимально обмежила пересування на вихідні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok